"Podría haber estado al menos en la lista de 55", el duro palazo para Lionel Scaloni

Sin embargo, las declaraciones del futbolista argentino Germán Cano, quien el pasado domingo finalizó como el máximo goleador del Brasileirao, llamaron la atención en el entorno de la Selección argentina.

Germán Gano (34 años), oriundo de Lomas de Zamora y naturalizado colombiano, terminó el domingo pasado la temporada en Brasil con el Fluminense, con la sana constumbre de marcar goles.

El delantero Germán Cano, apodado El Matador, terminó el Brasileirao con 26 goles (ninguno de penal).

Entre el 2008 y 2011, Germán Canó jugó en Lanús, Chacarita Juniors y Colón, para luego jugar en otros clubes fuera de la Argentina.

El goleador argentino es considerado héroe en dos clubes brasileños y uno colombiano, con quiénes consiguió ganar títulos: Vasco Da Gama, Fluminense e Independiente Medellín.

german-cano1.jpg Germán Cano, que terminó como el goleador del Brasileirao, con 26 goles, le mandó un mensaje a Lionel Scaloni, en la previa del Mundial Qatar 2022.

Lionel Scaloni y una fuerte indirecta

Germán Cano cree que merecía una oportunidad en la Selección argentina y por eso, dijo al respecto: “¿Si alguna vez me habló alguien de la Selección Argentina? No, nunca hablé con nadie. Hubo mucha prensa aquí en Brasil y hasta allá en Argentina (hablando de posibles convocatorias), pero de la selección nunca la hubo”.

Luego, el autor de 44 goles este 2022 en el fútbol de Brasil, agregó: “Podría haber estado al menos en la lista de 55 de la Selección, ¿verdad? Pero si no fuera así, no hay problema. No puedo controlarlo. Lo que puedo hacer es lo mejor para el Fluminense, para seguir haciendo historia aquí. El resto no depende de mí”.

german-cano.jpg Germán Cano cree que merecía, al menos, estar en la lista de 55 jugadores de la Selección argentina que presentó Lionel Scaloni.

