Pésima noticia en Boca: se lesionó Chiquito Romero y sería operado

El próximo miércoles, Boca se medirá con Quilmes, por los cuartos de final de la Copa Argentina y existía la posibilidad que Sergio Romero fuera titular, pero no podrá jugar.

Chiquito Romero fue operado a principios de 2022

Romero fue operado de la rodilla a comienzos de este año y desde ese momento trató de entrenarse para poder volver.

El ex arquero de la Selección argentina arribó a Boca hace un mes y medio, y así el Xeneize presionó a Agustín Rossi por no renovar su contrato.

Los problemas de rodilla del ex Manchester United de Inglaterra no son nuevos. Hace un mes atrás, el entrenador personal del arquero se enojó con el entrenador de Boca, Hugo Ibarra, quien dijo que el guardavallas no estaba en condiciones de atajar.