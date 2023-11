Pepe Sand se despidió del fútbol y Lanús le hizo un gran homenaje

Pepe-Sand.jpg

Minutos antes de enfrentar a Racing, el atacante de 43 años saltó al campo de juego para la entrada en calor y fue recibido con aplausos, acompañado de la canción escrita para este día: "Hoy les cuento la historia que viví, de ese nueve que me hizo feliz, yo le juro no lo voy a olvidar, te agradezco eternamente Pepe Sand". El jugador no pudo contener su emoción y rompió en llanto.

►TE PUEDE INTERESAR: River cayó ante Rosario Central y complicó a Boca

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1723474775371079722%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1723474775371079722%7Ctwgr%5Eada00e93dc199c2492d4b6516931bbb89b396d45%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnoticiasargentinas.com%2Fdeportes%2Fsandhistoric9-la-emotiva-despedida-de-jose-pepe-sand&partner=&hide_thread=false ¡PURA EMOCIÓN! PEPE SAND SE DESPIDE DE SU GENTE EN LA FORTALEZA.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/79Y34je24s — SportsCenter (@SC_ESPN) November 11, 2023

Durante el minuto 9, como el dorsal del delantero, los hinchas de Lanús con banderas, globos e imágenes del ídolo granate, lo homenajearon en su despedida. Con la camiseta Granate, Sand debutó en 2007 y hasta el momento marcó 173 goles en 322 partidos con la institución siendo el máximo anotador de su historia y uno de los jugadores con cuatro títulos de los seis que tiene el club.

Los clubes donde jugó Pepe Sand

Además de la casaca del Granate, el jugador oriundo de Corrientes, jugó en River, Racing, Banfield, Defensores de Belgrano, Colón, Tigre y Aldosivi. Y en el exterior jugó para Vitoria de Brasil, Al Ain de Emiratos Árabes, Deportivo La Coruña de España, Tijuana de México y América de Cali. En total disputó 748 compromisos y festejó en 313 ocasiones.

Jugó los últimos 40 minutos ante Racing, uno de los rivales donde más goles comnvirtió. El árbitro del encuentro Fernando Rapallini le dio la pelota y su historia llegó al final. Luego llegó el tiempo de los homenajes. Merecidos por donde se los mire. "Me hicieron el jugador más feliz de la Tierra", expresó.

Un amor eterno entre el goleador y Lanús, ya que de sus seis títulos oficiales a lo largo de su historia y Pepe estuvo en cuatro de ellos: Apertura 2007, Liga 2016, Copa Bicentenario 2016 y Supercopa 2016. Ahora, Sand continuará vinculado con el Granate, porque es el entrenador de la categoría 2011 en inferiores.

Pepe-Sand-mural.jpg

El mural de Pepe Sand

Con el motivo de su despedida, los integrantes de la Peña " Los mismos de siempre" pintaron un mural en la esquina de Madariaga y Las Piedras, a metros de la Fortaleza.

Desde la cuenta de Twitter oficial se lanzó la iniciativa para que los hinchas asistan a la cancha con la camiseta número 9 y regalan la estampa a quienes compren cualquier casaca en la tienda del club. Antes de su adiós, el goleador más veterano de la historia del fútbol argentino, fue a apreciar su boceto.