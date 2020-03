Omar Romero

Pedro Troglio, entrenador argentino de Olimpia de Honduras, habló desde centroamérica y se refirió a cómo se está viviendo la cuarentena en el país caribeño, que suspendió el fútbol.

En diálogo con Ovación, el DT contó: "En Honduras se está viviendo como en todo el mundo, el fútbol se jugó a puertas cerradas y ahora está suspendido".

"Hubo una semana de cuarentena y ahora hay toque de queda por tres días y no se puede salir a la calle. No hay nada abierto", dijo el ex entrenador de Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima La Plata entre otros.

"Acá hubo ocho casos, tres en una misma familia. Es por una semana la cuarentena, el domingo veremos si se continua de acuerdo a la situación que se encuentre el país", agregó.

Con respecto a su familia comentó: "Ellos desgraciadamente están en la Argentina y yo en Honduras. Yo estoy solo en el departamento".

"Ojalá esto baje todo y que se termine, esperemos que los especialistas le encuentren la vuelta para vivir normal", cerró.