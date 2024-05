Pacto de no agresión entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

Después de ver los 90 minutos que se jugaron en el Gargantini, no quedó ninguna duda de que los protagonistas sí lo sintieron así y por eso, ninguno quiso arriesgar. La Lepra y el Tomba jugaron a no perder y se notó implícito un pacto de no agresión.

