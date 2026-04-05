Brinco: ganadores del sorteo del domingo 29 de marzo

TRADICIONAL 1º premio 6 aciertos, VACANTE $490.824.829,77

VACANTE $490.824.829,77 TRADICIONAL 2º premio 5 aciertos, 3 ganadores $1.783.726,93

3 ganadores $1.783.726,93 TRADICIONAL 3º premio 4 aciertos, 220 ganadores $8.026,77

220 ganadores $8.026,77 TRADICIONAL 4º premio 3 aciertos, 3.587 ganadores $1.200,00

3.587 ganadores $1.200,00 BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 8 GANADORES $3.343.438,58

brinco numeros mas salen inteligencia artificial.jpg Brinco: los resultados del sorteo 1348 del domingo 5 de abril.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21