Pablo Palacios Alvarenga, el refuerzo de lujo de Huracán Las Heras

Con respecto a su llegada al equipo lasherino, afirmó: "Se dio todo muy rápido, siempre tuvieron intenciones de contratarme. Recibí el llamado del presidente Rafael Giardini, que siempre mostró interés en traerme al club en años anteriores".

"Estoy en una linda etapa de mi carrera. Me encontré con muchos chicos jóvenes en Huracán Las Heras. El objetivo es formar un gran grupo y que seamos un equipo protagonista, en estos días se nota la mano de Alejandro Abaurre con su estilo de juego", aseguró Pablo Palacios Alvarenga.

Pablo Palacios alvarenga dos.jpg Pablo Palacios Alvarenga es uno de los refuerzos de jerarquía del equipo de Alejandro Abaurre. Foto: Martín Pereyra/ Prensa Huracán Las Heras.

"Ahora me volvió a llamar, me gustó mucho el proyecto en el club y me entusiasmó. Quiero agradecerle al entrenador Alejandro Abaurre, que me llamó y me contó la propuesta de trabajo. Es un entrenador en lo táctico, como se dice un enfermo de lo táctico", agregó el goleador.

"Es muy lindo que me dirija Alejando Abaurre, fue un tremendo delantero y goleador. Voy aprender de su conceptos, jugaba en mi misma posición y seguramente voy a aprender mucho", reconoció Alvarenga.