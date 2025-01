Oscar González se autodefine como un nueve "fuerte para jugar de espaldas, me gusta pivotear y soy de estar en el área más que afuera".

Oscar González, del Tomba al Sudamericano

"La verdad, estar en una selección es muy diferente, es otro mundo, desde que te levantás o por cómo está todo organizado. A veces no me doy cuenta de lo que estoy viviendo. Soy un afortunado de estar acá y ahora no solo viene el Sudamericano sino también el Mundial que se juega acá en Chile", asumió la joya del Tomba.

Previo al viaje a Venezuela, Oscar González vivirá un momento muy especial y será el reencuentro con Santino Andino, su compañero de Godoy Cruz, en los amistosos que Argentina y Chile jugarán en Santiago el miércoles 15 y el viernes 17 de enero.