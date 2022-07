Oscar Garrido: Polifuncional y figura de Gimnasia y Esgrima

Lo cierto es que está en uno de sus mejores momentos futbolísticos y es uno de los puntos altos de la buena campaña del conjunto Mensana que viene de igualar sin goles ante Ferro y está 6to. con 36 puntos.

Oscar Gararido Gimnasia y Esgrima dos.jpg Oscar Garrido cumple varias funciones en la cancha, lo puede hacer de defensor y volante. Foto: Martín Pravata (UNO)

Con respecto a su nueva función, reconoció: "He crecido como jugador, esta función de doble cinco hace mucho tiempo que no la hacía pero el técnico creyó que yo tenía las condiciones para hacerlo. Luca (Marcogiuseppe) me ordenó mucho dentro de la cancha y me hizo un jugador más completo, ahora puedo jugar por las bandas o también de doble cinco. Me siento muy cómodo al lado de Matías Villarreal, me ha dado una mano muy grande y hablamos bastante para poder complementarnos bien en el campo de juego".

Oscar Garrido Gimnasia y Esgrima uno.jpg

Sobre la buena campaña de Gimnasia y Esgrima, reconoció: "La clave es el trabajo de todos los días y la identidad que estamos teniendo como equipo. Estamos contentos con este buen presente, metidos en el Reducido y haciendo un buen torneo. Hay una buena base del torneo pasado y los jugadores que se han incorporado lo ha hecho con la mejor predisposición".

Oscar Garrido reveló lo que significó para el plantel de haber ganado el clásico ante Independiente Rivadavia y dijo: "La verdad es que fue algo gratificante para nosotros y para el hincha del Lobo. Cuando se arranca un torneo, el partido que quiere ganar es el clásico y este resultado nos impulsa para encarar lo que viene. Con Ferro merecimos ganar, pero no pudimos".

Oscar Garrido gimnasia y Esgrima tres.jpg Garrido se ganó un lugar en el equipo con entrega y sacrificio. Foto: Martín Pravata (UNO)

"El equipo está preparado para pelear los puestos de arriba, pero faltan muchas fechas, y hay que ir partido a partido. Este sábado tenemos un partido difícil ante Mitre de Santiago del Estero y para eso estamos trabajando", explicó.

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima se sienten representados por el equipo y Garrido se entusiasma: "Sabemos que en Gimnasia y Esgrima siempre gustó el buen fútbol, a eso le agregamos una cuota de sacrificio y de intensidad que hace que los hinchas se sientan identificados. El hincha se rompe el lomo para comprar la entrada y poder ir a a la cancha y nosotros también dejamos todo para darles una alegría a todos esos que dejan muchas cosas de lado para estar alentándonos".