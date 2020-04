Agencias

Javier Mascherano, actual volante de Estudiantes de La Plata, pasa sus días en Argentina junto a su familia durante la cuarentena. En su tiempo libre, Masche entrena, disfruta de su gente y atiende a algún que otro medio, y en su última salida al aire realizó un análisis sobre su paso por el Barcelona.

Mascherano jugó con Neymar, Messi y Suárez durante su larga estadía en el Barcelona, y añora verlos otra vez juntos: "Ojalá que Neymar pueda volver al Barcelona y que vuelva a jugar junto a Leo y Luis Suárez. Sería muy bueno para el club, son tres jugadores muy buenos, y también lo sería para todos nosotros que lo podemos disfrutar por la televisión".

Cambio de posición

"Mi mejor virtud fue atreverme a reconvertirme a otra posición y ganarme un sitio en una demarcación en la que nunca me lo habría imaginado. A raíz de esta posibilidad pude mantenerme en un club tan difícil como el Barcelona. No me habría quedado tantos años en mi posición original".

Su mejor partido

"Hay muchos, pero me quedo con el de Wembley 2011. No sólo por la Champions, por cómo se ganó, por lo que significó para nosotros, por el camino... también porque no esperaba jugar. Se había recuperado Abidal, estaba Puyol... Era mi primer año y conseguir la Champions fue algo espectacular".

Su salida del club

"Tenía claro que un día tendría que irme y quería hacerlo yo, no quería obligar al club a abrirme las puertas. Deseaba hacerlo con la tranquilidad que queríamos hacerlo los dos".

Cómo ve esta Liga

"Tanto Barcelona como Madrid pelearán por la Liga en casa de que se reanude. Ambos han perdido más puntos de los que nos tenían acostumbrados y por eso está todo tan igualado. El Barça puede luchar por la Liga y también por la Champions".