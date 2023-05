Nicolás Romano festejó el triunfo de Gimnasia y Esgrima con su familia

Gimnasia-3.jpg Nicolás Romano, Rodrigo Castro y Robertino Seratto festejan el triunfo de Gimnasia y Esgrima. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Al jugador surgido de las divisiones inferiores mensanas se lo vio muy emocionado en el final del partido y estuvo muy feliz junto a su familia. Es un jugador que nunca bajó los brazos y tuvo su premio con su gol. Sus padres Federico y Adriana lloraron de emoción junto a su hijo.

►TE PUEDE INTERESAR: Brian Olivera tiene mucha felicidad por jugar en Gimnasia y Esgrima

Nicolás Romano reconoció: "La verdad que sentí mucha emoción por el gol porque sirvió para el triunfo de Gimnasia y Esgrima. Es para mi familia, que siempre me sigue a todos lados y me banca, mi novia es futbolera y no le queda otra".

romano.jpg Nico Romano en el piso es rodeado por su compañeros en el festejo. Foto: Esgrima. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Nicolás Romano continuó diciendo: "Por estos colores tengo muchos sentimientos. En este club hice las divisiones inferiores y disfruto mucho cuando puedo convertir goles".

"En el primer tiempo no jugamos bien y teníamos que cambiar la actitud en el segundo tiempo. Lo pudimos hacer y revertir el resultado adverso de los primeros 45 minutos y logramos una victoria muy importante frente al puntero", opinó el jugador.

Embed

►TE PUEDE INTERESAR: Diego Mondino recibió un lindo homenaje de su ex club Gimnasia y Esgrima

La emoción del padre de Nicolás Romano

A Federico Romano se lo vio muy emocionado por el gol de su hijo y contó: "La verdad que sentí mucha felicidad por el gol de Nico. Siento mucha alegría porque la pelea todos los días. Gimnasia y Esgrima merecía ganar el partido y se pudo lograr en el final".

"Casi me muero cuando anotó el gol. Nico la luchado mucho en el fútbol y tiene la virtud que nunca baja los brazos, es un luchador. Toda la familia viene a verlo todos los partidos, somos varios que siempre lo seguimos a todos lados", contó.

Embed