Nicolás Romano está viviendo un momento muy especial en Gimnasia y Esgrima

Romano2.jpeg Nicolás Romano vive de manera especial este momento en Gimnasia y Esgrima. El delantero surgió de las divisiones inferiores del Lobo.

Nicolás Romano fue la figura de Gimnasia y Esgrima en el triunfo ante Almagro por 3 a 1, en el estadio Víctor Legrotaglie, en la última fecha del torneo. En ese encuentro el delantero marcó dos goles y Luis Silba señaló el otro tanto.

El atacante siente mucha alegría por el momento que está viviendo y por la actualidad de Gimnasia y Esgrima. "Me siento muy feliz por la actuación del último partido con Almagro, donde me tocó marcar dos goles y poder dar una asistencia. Hace mucho que estoy en el club, acá me formé como persona y como jugador".

"Me hace muy bien el cariño de la gente. Me dio su apoyo en los buenos y en los malos momentos", agregó.

nicolas romano gimnasias y esgrima dos.jpeg Nicolás Romano ya piensa en el choque ante Estudiantes de Buenos Aires, por los octavos de final del Reducido. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

"Ahora hay que pensar en el Reducido y en el rival que tenemos que enfrentar, que es Estudiantes de Buenos Aires. Nos quedó la bronca de no jugar por el primer puesto, estuvimos muy cerca de jugar la final, en algunos partidos tuvimos los méritos para ganar y no pudimos", dijo.

Nicolás Romano Gimnasia y Esgrima-.jpeg NIco Romano y Luis Silba, los dos goleadores que tiene Gimnasia y Esgrima.

Gimnasia y Esgrima tiene ventaja deportiva ante Estudiantes de Buenos Aires

Gimnasia y Esgrima buscará un lugar en los cuartos de final en el choque que protagonizará ante Estudiantes, de Buenos Aires, este sábado desde las 17, en el estadio Víctor Legrotaglie, por los octavos de final. La serie será a partido único y el Lobo tendrá ventaja deportiva, por lo que con el empate pasará a la siguiente instancia.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán finalizó con 63 puntos, mientras que el Matador dirigido por Walter Otta terminó sexto con 56 unidades.

"Será un partido durísimo con Estudiantes de Buenos Aires. Hay muchas cosas en juego y nadie regala nada. Nosotros vamos a salir a ganar como lo hemos hecho siempre", aseguró Nicolás Romano.

"Gimnasia y Esgrima hizo una gran campaña, terminamos a un punto de Aldosivi, que va a jugar la final. Estamos preparados para dar pelea", reconoció Nicolás Romano.