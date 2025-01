Nicolás Fernández y su dura autocrítica de la derrota de Godoy Cruz

El volante uruguayo que ingresó en el segundo tiempo aseguró. "No hay mucho para analizar, no jugamos bien, el rival nos superó. Ojalá que nos sirva de aprendizaje para que esto no vuelva a suceder".

"Hay que levantarse, lavarse la cara y pensar en la revancha que tenemos con Sarmiento de Junín", aseguró Nicolás Fernández.

"Fue un cachetazo que nos dieron este arranque del torneo, es el inicio del campeoanato, hay que trabajar pensando en todo lo que tenemos que jugar", agregó.

El volante se lo vio bien físicamente, en los últimos partidos del 2024 no pudo estar presente. " Ya estoy al 100%, esperando mí oportunidad y tratando de sumar desde donde me toque ocupar".

Cuándo vuelve a jugar Godoy Cruz

Godoy Cruz tras la derrota ante Rosario Central en el debut en su segunda presentación jugará de visitante ante Sarmiento de Junín, próximo el martes 28 de enero desde las 19.15.

La palabra de Nicolás Fernández