Ernesto Pedernera dio la cara tras un mal debut oficial como DT de Godoy Cruz: "No hay otra cosa que seguir trabajando"

"Defensivamente hoy sufrimos bastante y la realidad es que no hay otra cosa que seguir trabajando y empezar a alinearnos desde abajo hacia arriba para comprender que esta categoría de jugadores no te perdona. El trabajo nuestro es tratar de encontrar nuevamente esa sensación de equipo duro y volver del partido que viene contra Sarmiento con mejores sensaciones".

"La responsabilidad total es mía en cuanto a lo que se propone, los jugadores que pongo o saco, en eso está claro. Pero sí, defensivamente perdimos muchos duelos en algunos sectores que no podíamos perder y los jugadores de Central lo aprovecharon".

Un mal debut oficial para Pedernera en el Tomba

Ernesto Pedernera fue oficializado tras dirigir en los últimos 4 partidos de la última Liga Profesional, donde el Tomba cosechó dos victorias, un empate y una derrota, la dirigencia decidió apostar por la continuidad del entrenador de 48 años.

"Creo que tenemos buenos jugadores, eso no tengo duda. Lamentablemente e dio el partido de una forma que hizo que empezáramos con el pie izquierdo y sumando cosas de las que no nos pudimos reponer. Trataremos de enfocarnos en el partido que viene, pero no puedo ser hipócrita: no jugamos un buen partido y nos tenemos que sobreponer, en eso está claro"

pedernera.jpg

Hasta ahora, el ex DT de la Reserva había dirigido al Expeso como local ante Vélez en la igualdad sin goles en el Malvinas Argentinas, luego perdió como visitante frente a Defensa y Justicia (2-1) y finalmente logró dos victorias seguidas ante Banfield (4-0) de local e Instituto en Córdoba (3-1).

"Los jugadores que se pusieron la camiseta de Godoy Cruz por primera vez, creo que lo pueden hacer mejor. Pero hoy la realidad que va por otro lado y estamos más enfocados en el mal resultado que en ver si lo hicieron bien o mal. De ahora en más tenemos que ponernos la vara un poco más alta y tratar de resurgir de esta forma. Confío en el plantel, confío en lo que hacemos y de esa forma vamos a seguir".

Su estreno ante el Canalla no fue el mejor ya que además del resultado fue una producción futbolística para el olvido de sus dirigidos.

En el 2025 Godoy Cruz tendrá que disputar tres competencias: el torneo local (Apertura y Clausura), la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, donde se clasificó a la fase de grupos.