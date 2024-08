Nicolás Arce se siente orgulloso por la campaña de Gutiérrez Sport Club

El Perro perdía y lo igualó con un gol de Arce y el restante de Jesús Vera. El volante analizó el empate ante Ciudad de Bolívar.

"Lo empatamos con nuestro juego, estoy orgulloso de mis compañeros, es difícil ir perdiendo 2 a 0 y empatar el encuentro. Entramos dormidos y en esta instancia no se puede dar esa ventaja", dijo.

Nicolás Arce Gutiérrez Sport Club-.jfif Nico Arce se siente orgulloso por el plantel que tiene Gutiérrez Sport Club. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El Bocha Arce y los hinchas

Nicolás Arce se caracteriza por no guardarse nada y reconoció: "Me saco el sombrero por la mayoría de los simpatizantes que vinieron a alentar, ese es el verdadero hincha que nos empuja y alienta hasta el final. Y no esos quince que insultaban y decían un par de cosas y dañan al club. Este grupo está haciendo un esfuerzo muy grande, se mata en la semana, de la tela para dentro deja todo y no se guarda nada y vamos a dejar al club en lo más alto".

HInchasd de Guièrrez Sport Club-.jfif

►TE PUEDE INTERESAR: Los hinchas de Gutiérrez Sport Club alentaron a su equipo y celebraron en familia el Día del Niño

"El equipo va a dejar todo para jugar las semifinales y poder ir por un ascenso", cerró el experimentado volante.