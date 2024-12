Netflix sigue apostando al deporte: acordó con FIFA la transmisión de los Mundiales femeninos de 2027 y 2031

Estas servirán para ofrecer una importante cantidad de contenido en muchos idiomas y una doble retransmisión para las emisoras de habla inglesa y española en Estados Unidos.

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, habló sobre el gigante del streaming: "Netflix, en calidad de marca mundial y nuevo socio de la FIFA a largo plazo, ha demostrado un gran compromiso con el desarrollo del fútbol femenino".

"Este acuerdo muestra claramente el valor de la Copa Mundial Femenina de la FIFA y del fútbol femenino global. La colaboración entre la FIFA y Netflix marca un acontecimiento histórico para los medios de retransmisión y el fútbol femenino", añadió.

La próxima Copa del Mundo, que se celebrará en tierras brasileras, se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio. Contará con la participación de 32 equipos, quienes buscarán destronar a España, que viene de conquistar el certamen en la edición de Australia-Nueva Zelanda en 2023.

