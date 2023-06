Nahuel Guzmán y Oscar Ustari conmovieron a todos con un gesto de amistad

►Te puede interesar: Jorgelina Cardoso respondió a las críticas contra Ángel Di María en Rosario

guzman 2.jpg Nahuel Guzmán y el Balón de Oro que compartió con Oscar Ustari

"Hace 20 años nos encontramos en una Selección argentina Sub 17. Y hoy, 20 años después, nos encontramos acá. Yo no sé si será un mensaje. Fue el comienzo aquella vez, no sé si se acercará el final. Él me dio palabras de inspiración, siempre fue una inspiración dentro de la cancha. Para mí, es un ejemplo y era necesario que compartamos este premio. Por eso, como no tiene nombre, lo compartimos", expresó el arquero de Tigres.

Muchas veces criticado por su estilo y su voracidad competitiva, Nahuel Guzmán se llevó todos los elogios y junto a Ustari fueron las figuras de la ceremonia del Balón de Oro 2023 que distinguió a los mejores de los torneos Apertura 2022 y Clausura 2023 de Liga MX.

Henry Martin y el equipo del América fueron lo más destacado en la entrega celebrada en el Teatro Orpheum de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Las palabras de Nahuel Guzmán

Nahuel Guzmán y Oscar Ustari, con pasado en la Selección argentina

Nahuel Guzmán, de 37 años, nació en Rosario y jugó Newell's, Independiente Rivadavia y Tigres además de jugar en la Selección argentina Sub 17 y en la mayor, donde solo sumó un par de partidos pero estuvo en la Copa América 2015 y 2016, y el Mundial 2018.

guzman 3.jpg Guzmán y Ustari con el Balón de Oro de la Liga MX

Oscar Ustari tiene 36 años, es de América en la Provincia de Buenos Aires y en su trayectoria jugó para Independiente, Boca, Getafe y Almería (ambos de España), Sunderland (Inglaterra), Newell's, Liverpool (Uruguay), Atlas y Pachuca (México) además de la Selección argentina Sub 17, Sub 20, Sub 23 y mayor con la que estuvo en el Mundial 2006.

Ganadores del Balón de Oro de la Liga MX 2023