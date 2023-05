►Te puede interesar: Mundial Sub 20: Javier Mascherano confirmó la lista de la Selección argentina

Mundial sub 20.jpg Las 24 selecciones del Mundial Sub 20 buscarán este trofeo

A nivel extraoficial se supo que el expendió de tickets, a través de la página oficial de la FIFA, se iniciará la próxima semana, más precisamente entre miércoles y viernes.

Otro trascendido es que el precio de los tickets para cada jornada de dos partidos rondará entre los 20 y los 30 dólares, con diferencias según el sector del estadio.

Si bien se supo que hay gestiones de la AFA y a nivel gubernamental para bajar los precios, sobre todo en algunos partidos, no hay certezas de si esa cotización toma como referencia el dólar oficial ($225) o el blue ($470).

En todo caso, se supo que los tickets serán virtuales, no podrán ser transferidos para evitar falsificaciones y el sistema que se utilizará será el mismo que en el Mundial Qatar 2022.

sub 20 2001.jpg El Mundial Sub 20 2001 tuvo mucho público, sobre todo cuando jugó Argentina

El segundo Mundial Sub 20 en Argentina

Los estadios Diego Armando Maradona (La Plata), Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero), Malvinas Argentinas (Mendoza) y Del Bicentenario (San Juan) serán las sedes de este Mundial Sub 20 que Argentina obtuvo en seis oportunidades y del que no iba a formar parte si no fuera porque la FIFA decidió bajar al organizador original, Indonesia, por razones políticas (su gobierno no aceptó la presencia de Israel).

Argentina ya lo organizó en 2001, cuando fue sede de un Mundial Sub 20 por primera y única vez consagrándose campeón