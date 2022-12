Mundial Qatar 2022: tensión y promesas por las entradas

►TE PUEDE INTERESAR: La Selección argentina jugará con la camiseta titular la final del Mundial Qatar 2022

entradas 2.jpg La manifestación fue en el hotel donde se alojan dirigentes de AFA en el Mundial Qatar 2022

Los hinchas de autoconvocaron en el lugar a las 19:30 hora local (13:30 de Argentina) para que la dirigencia resuelva la situación de más de 1.000 argentinos que no disponen de localidades para asistir a la gran definición del domingo con Francia en el Estadio Lusail, cuya capacidad es de 88.966.

Una hora antes del inicio, cuando comenzaban a llegar los primeros manifestantes, cuatro hombres que salieron del hotel, uno de ellos con ropa de la selección argentina, repartieron golpes luego de exigir que se retiraran del lugar.

Tensión entre los hinchas

"Nos empezaron a decir que no íbamos a conseguir nada, que quizás mañana podía haber alguna novedad, hasta que uno de ellos tomó a un hincha del cuello y empezaron a pegar. Yo recibí una trompada en la cabeza", denunció Miguel, un sanjuanino de 62 años.

"A mí también me golpearon sin ningún motivo, era un hombre muy exaltado, se lo notaba muy nervioso, nos repetía que nos fuéramos. Otra persona quedó en el piso hecho una bolita y lo pateaban. Las cámaras del hotel tienen que haber registrado todo", contó un jujeño radicado hace 30 años en Australia, quien pidió reserva de identidad. "No me gusta meterme en líos", explicó.

entradas 3.jpg Personas cercanas a AFA salieron a prometer soluciones para este viernes

"Tickets a precios oficiales YA", "¡Chiqui Tapia, por favor, queremos entrar!", "AFA danos los tickets", fueron algunos de los mensajes escritos en carteles por hinchas de numerosos puntos del país (Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Mendoza, entre otros).

Prometieron que habrá una respuesta

La presión de los fanáticos, que permanecieron en el lugar cerca de dos horas, generó que un allegado a la AFA prometiera una respuesta de la entidad este viernes a las 10:30 hora local.

Los hinchas sin tickets elaboraron un listado y en base a ello la AFA asignará un boleto por número de pasaporte a partir de un remanente que será destinado por la FIFA, cuya cantidad no fue precisada.

Chiqui Tapia fue el destinatario de las protestas

Los argentinos exigieron a la AFA que imite la decisión de la Real Federación de Fútbol de Marruecos, que puso a disposición de sus hinchas unas 13.000 entradas para la semifinal con Francia.

Los directivos franceses, por su parte, tomaron una medida similar y vendieron los tickets a través de la web de la Federación (FFF) a precios oficiales.

La palabra de un hincha argentino

Piden hasta 15.000 dólares en la reventa

Para la final del domingo en el Estadio Lusail, cuya capacidad es de 88.966 espectadores, los valores dispuestos por la FIFA fueron 1.625 dólares (categoría 1), 1.013 (categoría 2) y 611 (categoría 3).

tapia 1.jpg Carlos Tapia, campeón en México 86 y ex funcionario de la provincia de Buenos Aires, salió a hablar con los hinchas

Los precios de la reventa, a 72 horas del partido, se iniciaron en los 4.500 dólares para las entradas de menor categoría. En algunos casos, se piden hasta 15.000 dólares, contaron los manifestantes.

La FIFA, además, pondrá a la venta en la noche de sábado de Qatar un remanente de entradas como sucede antes de cada partido.

Más hinchas argentinos llegan a Doha

Después de la goleada a Croacia en semifinales, Aerolíneas Argentinas dispuso dos vuelos especiales desde Buenos Aires a Doha para este fin de semana, que se agotaron en apenas horas.

Fuentes de la Embajada en Qatar aseguraron que durante la última semana el ingreso de compatriotas al emirato fue incesante tanto con pasaporte argentino como con documento extranjero, aquellos con doble nacionalidad.

entradas 4.jpg Mucha gente y un clima de tensión hubo en la puerta del hotel

Antes del inicio de la competencia, el pasado 20 de noviembre, las autoridades consulares estimaron que entre 35 y 40 mil argentinos llegarían a Qatar para alentar a la Selección en el Mundial Qastar 2022, que este domingo irá en busca de su tercer título en el último partido mundialista de su capitán, Lionel Messi.

El partido con Francia, con el atractivo del duelo individual entre el astro rosarino y Kylian Mbappé -ambos máximos anotadores de esta Copa del Mundo y compañeros en el PSG-, comenzará a las 12.00 de Argentina (18.00 hora local) en el estadio Lusail.