►TE PUEDE INTERESAR: Qué dijo Lionel Messi sobre Croacia, en la previa de la semifinal de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022

messi qatar 1.jfif Las reacciones de Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022 lo asemejan a Diego Maradona

"Es fascinante verlo en estos momentos. No le sobra energía y tiene que explotar hasta la última gota de talento", rescató el integrante del plantel campeón en el Mundial México 1986, quien se declaró admirador de Messi "desde el primer día" y afirmó que desde hace dos décadas "es un genio".

"El que no quiere a Messi, no quiere al fútbol", apuntó el ex Newell's Old Boys y Real Madrid.

https://twitter.com/Faitelson_ESPN/status/1602004466697469953 Messi, a dos juegos de convertirse en todo un “Maradona”… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) December 11, 2022

La observación de Valdano sobre el carácter del capitán y goleador argentino también se trasladó al resto del equipo que se prepara para jugar las semifinales de la Copa del Mundo ante Croacia: "El carácter de la Selección le permitió sobrevivir al gol agónico ante Países Bajos. Argentina es un equipo que respira fútbol", dijo Valdano.

https://twitter.com/daniarcucci/status/1601512688592752640 Desde arriba todo se ve.

El tema es verlo desde abajo y con la pelota en los pies.

Ver lo que nadie ve, el don de los elegidos.

El pase de Messi a Molina en #Qatar2022 se espeja en el pase de Maradona a Caniggia en #Italia90 pic.twitter.com/7J8RxidYjJ — Daniel Arcucci (@daniarcucci) December 10, 2022

Tras el triunfo del viernes ante Países Bajos, el propio Messi recordó a Maradona: “Dijimos desde el principio que nos está viendo desde arriba. Ojalá que siga así hasta el final”.

►Te puede interesar: Antonela Roccuzzo mostró un look infernal y provocó una llamarada en el Mundial Qatar 2022

https://twitter.com/JuannDis/status/1602018545763762183 Jorge Valdano sobre Messi: “Lio busca el brillo en el detalle, es donde nadie lo ve. El carácter de potrero lo ha tenido siempre”.



Tómense el tiempo de escucharlo. Fantástico, como siempre. pic.twitter.com/NRKelXIfnW — (@JuannDis) December 11, 2022

Los récords en los que Messi superó a Maradona

Partidos con Argentina en mundiales

Messi 24 y Maradona 21

Goles en mundiales

Messi y Batistuta 10 y Maradona y Stábile 8

Partidos como capitán en mundiales

Messi 17 y Maradona 16

Partidos ganados en mundiales

Messi 15 y Maradona 12