Mundial Qatar 2022: Lisandro Martínez habló de la "guerra" a la que irán con Messi

lisandro-martinez.jpg Lisandro Martínez, jugador del Manchester United, es cauto a la hora de hablar del Mundial Qatar 2022.

Afrontando un enorme presente en la defensa del Manchester United, Lisandro Martínez habló de varios temas, aunque sorprendió lo que dijo cuándo le consultaron qué opinaba respecto a que Lionel Messi había sostenido que el Mundial Qatar 2022 podría ser su “último mundial”.

“¿Cómo va a ser el último Mundial? ¿Está loco? No lo vamos a dejar, ja. Va a ser muy especial, se está preparando muy bien, lo veo feliz, que disfruta... Vamos a ir a la guerra por él”, reveló Lisandro Martínez.

Metido de lleno en lo que se le viene a la Selección argentina, Lisandro Martínez no dudó en confesar: “Es difícil no pensar, pero hay que tratar de controlar las emociones. Podés decir 'somos favoritos, somos favoritos', pero cualquiera puede eliminarte, no vale la pena. Estamos en el camino correcto y tenemos al mejor del mundo. Ahora tenemos que pensar en hacer las cosas bien en nuestros equipos, que nos va a dar un envión importante para el Mundial”.

lisandro-martinez1.jpg Lisandro Martínez, defensor esencial de la Selección argentina, pensando en el Mundial Qatar 2022.

Mundial Qatar 2022: Lisandro Martínez y las lesiones en Argentina

Lisandro Martínez, defensor del Manchester United, opinó de las lesiones de algunos jugadores, que mantienen preocupados a los argentinos, como las que padecen Ángel Di María y Paulo Dybala. “Sé que se van a recuperar rápido porque son profesionales. Es parte del fútbol, pero hay que rodearse de buena energía y pensar en lo bueno”.