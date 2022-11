►TE PUEDE INTERESAR: Scaloni salió al cruce de las versiones sobre una posible lesión de Messi

En la misma línea, agregó: "Estábamos tristes, dolidos por lo que fue el partido ante Arabia Saudita. Pero ya quedó atrás, en un Mundial no hay tiempo y debemos enfrentar a un rival durísimo como México y tenemos que pensar en ganar porque esta camiseta exige eso".

La sinceridad de Lautaro Martínez

El atacante, de 25 años, analizó el por qué las imprecisiones del equipo en el segundo tiempo: "Éramos muchos chicos para los que era la primera Copa del Mundo. Ansiedad, ilusión y un montón de cosas pasan por la cabeza", en tanto remarcó que "es el primer momento cuando entrás al campo. Después, cuando el árbitro pita, eso queda atrás".

Ante la consulta de como fue el clima del plantel tras la sorpresiva derrota ante Arabia Saudita por 2 a 1, Martínez reveló: "Fue un golpe duro porque había mucha ilusión. Hacía mucho que no tocaba pasar por esta situación, pero somos un grupo fuerte, muy unido y que abe lo que quiere".

"Ya hemos superado un montón de cosas. Hay que mantener la calma y seguir recuperando en estas horas que quedan. Ganar es lo que nos va a permitir soñando", destacó.

En cuanto a una prematura eliminación de la Copa del Mundo, el delantero no anduvo con rodeos y fue tajante: "Eso no se habló. No hay presión porque confiamos en nuestro trabajo, en el cuerpo técnico y en cada uno de nosotros. Estamos muy tranquilos. El duelo lo hicimos en el partido que pasó. Vamos a representar a Argentina como se debe".

Mundial Qatar 2022: el Toro analizó a México

Posteriormente, el futbolista del Inter de Milán analizó a México, rival que deberá enfrentar este sábado desde las 16 y explicó cual podría el estilo de juego: "Estos días vimos mucho material sobre México, cómo defiende y cómo ataca. Si nosotros logramos defender bien y de contra, como lo hemos hecho hace un par de años, lo podemos lastimar".

Por último, Martínez recordó a Diego Armado Maradona en el segundo aniversario de su deceso: "Lo tenemos muy presente. Para nosotros los argentinos, es una persona muy importante, así que lo recordamos de la mejor manera. Obviamente, es un día triste para todos y ojalá mañana le podamos dar una alegría".