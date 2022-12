Mundial Qatar 2022: así fue la ceremonia de clausura antes de la final

►TE PUEDE INTERESAR: Rodrigo De Paul publicó una carta que le eriza la piel a cualquiera

ceremonia 2.jpg El Mundial Qatar 2022 tuvo su ceremonia de cierre antes de la final

En solo 15 minutos, Qatar despidió su mundial y el planeta inició la cuenta regresiva para el próximo campeonato en Estados Unidos, México y Canadá, dentro de poco menos de 4 años.

La FIFA anunció para este acto de cierre la participación del reguetonero puertorriqueño Ozuna, además de contar con David Adeleke (Davido) y Aisha, cantantes y compositores que interpretan la canción oficial del Mundial Qatar 2022 "Hayya Hayya".

https://twitter.com/TyCSports/status/1604478572227227648 ¡OZUNA también presente con su canción del Mundial! pic.twitter.com/LhWFqWyKxm — TyC Sports (@TyCSports) December 18, 2022

Ozuna y Gims son autores de otra de las canciones de la Copa del Mundo de la FIFA como "Arhbo" un término tradicional qatarí, derivado del árabe marhaba, que significa "bienvenidos"; un tema creado con el fin de levantar el espíritu y ensalzar la unidad en el evento deportivo más importante y popular del mundo.

Davido y Aisha cantaron "Hayya Hayya, Better Together"; Ozuna y Gims la canción "Arhbo"; mientras que Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal interpretaron "Light the Sky".