Miguel Ángel Russo tuvo un debut triunfal en San Lorenzo: "Había que cambiarle la cabeza a los chicos"

Con la victoria frente a los dirigidos por Rubén Insúa (un ídolo sanlorencista) el Ciclón se alejó de la zona baja, pero se encuentra lejos aún de los puestos de Copa Sudamericana a 11 unidades de diferencia de Argentinos Juniors e Independiente.

"No es fácil tener cinco titulares afuera. No es excusa. Dije que si y no me quejo de nada", asumió Russo quien recurrió a una vieja y característica frase suya para explicar la designación del español Iker Muniain como capitán: "Son decisiones...", afirmó.

Tres jugadas polémicas entre San Lorenzo y Barracas

Los jugadores de San Lorenzo explotaron en el primer tiempo por tres jugadas que generaron polémica. La primera fue un agarrón a Ezequiel Cerutti dentro del área que el árbitro ni acusó.

La segunda fue otro empujón pero esta vez tras un tiro de esquina en un salto de Gastón Campi que fue tocado por detrás y no pudo cabecear. Por último, una mano de Gonzalo Goño que ni siquiera fue revisada en el VAR generó el enojo de todo San Lorenzo