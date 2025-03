Mientras se mantiene en la corniza, el osado mensaje de Gago a los hinchas de Boca

Para comenzar, Pintita se mostró molesto por los rumores que hablaban del fin de su ciclo: "Hay que cortar este tema. Hablo todos los días con (Marcelo) Delgado, (Raúl) Cascini y (Mauricio) Serna. También hablo seguido con el presidente. Mi continuidad nunca estuvo en duda, en ningún momento de mi parte. Yo creo muchísimo en el trabajo".

Sobre el objetivo de Boca en lo que resta del semestre, el DT le envió un osado mensaje a los hinchas: "Creo que hay que seguir insistiendo. Tenemos que lograr ser campeones. Tenemos que ser campeones del torneo, está claro. Vamos a trabajar para eso. Tenemos que seguir en esta forma de jugar, de tener mayor ritmo de partido. Tengo muy claro que nunca estuve en duda, no quise salir a desmentirlo porque no era necesario".

"MI CONTINUIDAD NUNCA ESTUVO EN DUDA"



Tras el triunfo ante Rosario Central en el #TorneoApertura, Fernando Gago habló en conferencia de prensa y se refirió a su futuro como técnico de Boca.

Con respecto al respaldo que recibió por parte de los jugadores, Gago resaltó: "Siempre dieron la cara por mí los jugadores. Ellos querían ganar por la derrota del otro día. Con el futbolista hablo mucho. Me gusta saber cómo están. Nunca hubo una charla específica sobre un tema. Pero a mí me gusta entender de qué manera están ellos. Algunos no podían estar hoy. Son situaciones que se viven en el día a día".