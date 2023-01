Messi y su primera nota como campeón del mundo: "Sabía que Dios me iba a regalar un Mundial"

►Te puede interesar: Chiquito Romero, del debut en Boca a su confesión sobre Riquelme

messi 2.jpg

"Es pesadita la Copa, ja", reveló el rosarino quien contó porque se acercó a besarla antes de que se la entreguen: "La vi ahí y no podía no besarla. La Copa me llamaba, me decía 'vení, agarrame'. La vi ahí, que brillaba y resaltaba en ese estadio hermoso".

Luego, sobre las otras copas que aparecieron en el festejo: "Levanté la buena y después en los festejos hubo medio un lío, pero ya no importaba".

"Lo había dicho años atrás: sabía que Dios me lo iba a regalar, que lo tenía reservado para mí. Si hubiera podido elegir un momento para ganarlo, hubiera sido este. El Mundial cierra el círculo de mi carrera profesional", insistió.

messi 3.jpg

"Desde ese día cambió todo para mi. Se dio lo que soñé y deseé toda mi carrera y llegó casi al final", señaló con una mezcla de alegría y emoción el mejor jugador del mundo.

Respecto del momento de la consagración ante Francia, Lionel Messi dijo que no recordaba bien a quien le pidió ayuda: “Creo que fue algo como decirle a Montiel: 'Hacelo acá' Como pedirle a él, a Dios... que lo terminara. Es difícil de explicar lo que sentí en ese momento. No podía creer que al final lo conseguimos, fue decir 'ya está, se me dio'”.

https://twitter.com/UrbanaPlayFM/status/1620065653054144514 ¿QUÉ LE DIRÍAS AL MESSI CHICO? #MessiEnUrbanaPlay



“Le espera algo extraordinario (...). Que nunca renuncie a su sueño porque al final va a tener su recompensa más deseada y va a tener un final feliz, es como si fuera una película que termina con un final feliz.” pic.twitter.com/xuWpsZzXt8 — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) January 30, 2023

Las frases de Lionel Messi en Perros de la Calle