Messi y Barcelona avanzan en un acuerdo para el regreso esperado

lionel-messi2.jpg Lionel Messi está más cerca que nunca de volver al Barcelona

"Leo quiere volver al Barça y a mi también me gustaría que vuelva. Confiamos en que pueda regresar", se limitó a decir su padre tras una reunión en la que Barcelona no pudo presentar una oferta y aunque no hay demasiado tiempo, ambas partes quedaron en esperar para ver si en estas horas encuentran una solución.

Confirmada su salida del PSG, Lionel Messi quiere resolver su futuro lo antes posible y si bien su deseo es volver a Barcelona, la incertidumbre respecto de la situación financiera del club lo lleva a analizar seriamente la millonaria oferta de Arabia y el interés que siempre le manifestó el Inter Miami.

Mientras no se descarta que algún equipo de la Premier League aparezca en escena, la idea de los Messi es que el Barça haga una oferta concreta y evitar lo que pasó en 2021 cuando el acuerdo se fue dilatando hasta terminar en una inesperada salida del club.

Jorge Messi tras la reunión

La situación del Barcelona para repatriar a Messi

Reglamentariamente el Barcelona podrá incorporar nuevos jugadores a su plantel, pero antes tendrá que vender a otros para cumplir el plan de viabilidad que ya aprobó LaLiga.

El club está intentando resolver todos los detalles para confirmar a los Messi una propuesta de 25 millones de euros por una temporada con otra opcional.