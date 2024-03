Messi reapareció en Miami, mientras la Selección argentina se prepara en Filadelfia

turco .jpg El Turco Mohamed visitó a Lionel Messi en Miami

Por su lesión, Messi no forma parte de la lista de jugadores de la MLS convocados para la fecha FIFA, pero es un hecho que no podrá jugar este sábado en la visita a New York Red Bull.

El objetivo del cuerpo técnico liderado por el Tata Martino es contar con Lionel Messi el sábado 30 cuando reciba al New York City FC, pero lo más importante que tiene en vista son los cuartos de final de la Champions de la Concacaf ante el Monterrey de México, los días 3 y 10 de abril, en Miami y México, respectivamente.

Messi se entrenó en Miami

¿Messi viajará a ver a la Selección argentina?

Aún no hay certezas respecto de la posibilidad de que Lionel Messi viaje este viernes a Filadelfia para acompañar a la Selección argentina en el amistoso frente a El Salvador.

El otro encuentro será el martes 26 en Los Ángeles, ante Costa Rica, y Messi podría viajar por unas horas para reunirse con sus compañeros.