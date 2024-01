Mbappé quiere que el Real Madrid le pague una astronómica cifra para dejar el PSG

Mbappé.jpg Mbappé.

La contratación de Mbappé es desde hace mucho un deseo del club presidido por Florentino Pérez.

La astronómica cifra que quiere ganar Mbappé en Real Madrid

Según Mundo Deportivo, Mbappé aspira a un sueldo de 100 millones de euros brutos por año, es decir, 50 millones netos, que es más del doble de lo que reciben figuras del plantel del Madrid como el alemán Toni Kroos o el croata Luka Modric.

kylian mbappe lionel messi2.jpg Mbappé fue compañero de Messi en el PSG.

Pero además el entorno del crack estaría pidiendo una prima de 175 millones de euros que irían a parar íntegramente a la familia Mbappé ya que el PSG no recibirá nada, agregó el medio deportivo español, que no obstante especuló con que esas cifras no serán aceptadas por las autoridades del Real Madrid.