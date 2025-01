Mbappé no dudó y le respondió a Neymar tras sus polémicas declaraciones

Para comenzar, el hombre que está apunto de anunciar su regreso a Santos, expresó:“Mbappé y yo teníamos una relación muy buena al principio. Lo llamaba ‘Golden Boy’ porque siempre veía su potencial. Era un chico que iba a mi casa, cenábamos juntos y hablábamos mucho".

"Pero cuando llegó Messi, creo que se puso un poco celoso. Era como si no quisiera compartirme con nadie. A partir de ahí, empezaron las peleas y los problemas entre nosotros”, reconoció Neymar con unas palabras que no tardaron en darle la vuelta al mundo.

Sobre esto, sumó: “Es bueno tener egos, pero hay que saber que no juegas solo. En el PSG había demasiados egos grandes y eso nos pasó factura. Si nadie corre y nadie ayuda, es imposible ganar algo importante”.

Para finalizar sobre el tema, el brasilero explicó el motivo por el cual esto no se supo antes: “Nunca hicimos públicas estas cosas. Siempre mantuvimos un perfil profesional, pero la verdad es que el ambiente no era fácil. La convivencia con tantas estrellas no siempre es armoniosa”.

La respuesta de Mbappé a Neymar tras sus dichos

"Quiero quedarme con lo positivo..."



"Quiero quedarme con lo positivo..."



Vía 'tnt sports' https://t.co/5hFWPUE5O0 pic.twitter.com/nS9xU6zjxA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 21, 2025

Para comenzar, en la previa del partido que Real Madrid tendrá por UEFA Champions League, Mbappé expresó: “La verdad es que no tengo nada que decir. Estoy muy concentrado en lo que hago aquí en el Real Madrid. Respeto mucho a Neymar”.

“Podría decir mucho, pero prefiero recordar lo positivo. Neymar es un jugador único en la historia del fútbol, y me quedo con los grandes momentos que compartimos en París”, sumó el actual delantero del Merengue sobre su excompañero.