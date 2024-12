Mauricio Cardillo tras el gol mal anulado a Independiente Rivadavia ante Riestra: "Igual me voy contento"

"Tuvimos la posesión y durante el partido fuimos los que atacamos todo el tiempo, pero bueno, no se pudo dar el gol. Igual nos vamos contentos. Este es un equipo que supo salir de la mala situación en la que estábamos y por eso nos vamos contentos", resumió el mediocampista de solo 21 años.

cardillo 2.jpg

"La sensación es amarga por el gol anulado, pero igual me voy contento porque el equipo revirtió la situación y eso es lo importante", dijo el nacido en Olavarría quien luego reconoció que tras anular el gol no tuvo muchas explicaciones del árbitro: "No se, dijo que fue off side, pero la verdad es que no sé bien lo que cobró".