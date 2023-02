Matías Reali y el debut de Independiente Rivadavia en el Gargantini

►TE PUEDE INTERESAR: Independiente Rivadavia suspendió el festival que iba a realizar previo al debut en el Gargantini

Matías Reali independiente RIvadavia.jpg El delantero Matías Reali está entusiasmado con el debut en el Gargantini. Foto: Martín Pravata (UNO).

El delantero de Independiente Rivadavia, aseguró: "La verdad que estamos muy entusiasmados, tenemos mucha ilusión de salir a jugar en nuestra cancha con el apoyo de nuestros hinchas. En el torneo arrancamos muy bien con el triunfo frente a Aldosivi y lamentablemente no pudimos sumar con Chaco For Ever, pero sabemos que hicimos un buen partido. Ahora hay que levantarse. El torneo es muy largo y tenemos mucho camino por recorrer".

El futbolista añadió: "Será muy lindo volver a jugar de local, con los simpatizantes que no han podido ver al equipo. Queremos regalarle una alegría en este primer partido que vamos a jugar en nuestra cancha".

Con respecto a la continuidad que está teniendo en el equipo, admitió: "En lo personal estoy contento por la confianza que me da el cuerpo técnico. Estamos con ganas de seguir demostrando todo lo que puedo dar y colaborar con el equipo".

El atacante se siente muy contento por el buen grupo que se ha formado: "La verdad que es muy lindo el día a día con los compañeros, hay muy buena relación, todos tiramos para el mismo lado. Del equipo del torneo pasado se quedaron Mauro Maidana y Diego Tonetto, quiénes siempre nos dan una mano a los que llegamos al club. Estamos muy contentos con el grupo que armamos y ojalá se den los buenos resultados en la cancha".

