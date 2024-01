Matías Reali disfruta del cariño de los hinchas de Independiente Rivadavia

Matías Reali tuvo chances concretas de irse durante el mercado de pases, pero se quedó en la Lepra y sobre esa situación comentó: "Me quedé y la gente siempre me demostró mucho cariño, es mutuo. Este club me dio un impulso en mi carrera, fuimos campeones y me siento muy agradecido".

"Independiente Rivadavia es un club que va quedar en mi corazón siempre", reconoció Matías Reali. "Independiente Rivadavia es un club que va quedar en mi corazón siempre", reconoció Matías Reali.

La fiesta que se vivió en el Gargantini

Matías Reali se refirió a lo que se vivió en pasado viernes en el Gargantini y admitió: "La verdad es que se vivió una fiesta muy linda en este primer partido. La gente se sintió mucho desde adentro de la cancha y creo que todos disfrutaron después de tanto tiempo de luchar para llegar a Primera".

fiesta de la lepra..jpg Los hinchas de la Lepra armaron una fiesta en el Gargantini en el debut ante Independiente de Avellaneda. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Matías Reali y un partido especial ante Gimnasia La Plata

Matías Reali se inició como futbolista en Gimnasia La Plata y este martes 30 de enero, desde las 19.15, lo enfrentará en el Bosque platense por la segudna fecha de la Copa de la Liga.

"Conozco bien el club, me formé ahí, pero ya hace varios años que me fui. Ojalá podamos meter el primer triunfo del torneo y después podamos ganar en nuestra cancha ante Huracán", dijo el delantero.

Plantel de Independiente Rivadavia.jpg El once titular de la Lepra que salió a jugar el primer partido en Primera división. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Con respecto al grupo que se ha armado con la base del año pasado y quienes se incorporaron recientemente, explicó: "Estamos en proceso del armado de grupo. No es algo que se hace de un día para el otro, hay que ir construyéndolo, pero los chicos que vinieron se acoplaron bien y tenemos un gran día a día, lo disfrutamos y esperamos plasmarlo en la cancha".