Matías Persia tuvo una alegría doble en el triunfo de Deportivo Maipú

►TE PUEDE INTERESAR: Copa Mendoza 2022: así quedaron las llaves de octavos de final

"La verdad que Chicho Veliez y Santi González fueron grandes protagonistas en el gol que marqué. Fue todo de ellos, a mí me tocó empujarla", confesó.

Damián De Hoyos Maipú.jpg Matías Persia habló muy bien de Damián de Hoyos Foto: Prensa Deportivo Maipú

Matías Persia habló muy bien de Damián de Hoyos -quien iba a jugar de titular- y reconoció: "Damián estaba con una sobrecarga, dijo que no estaba para jugar y el entrenador me dio la posibilidad de que poder estar desde el inicio. Damián fue muy honesto y leal con todos nosotros".

►TE PUEDE INTERESAR: Boca vs. River: cuándo y a qué hora es el Superclásico de la Liga Profesional

Con esta victoria, el Deportivo Maipú sigue en carrera para jugar el torneo Reducido, se ubica 15° con 42 puntos, tiene que disputar cuatro partidos y tendrá una jornada libre. El ex All Boys mantiene la ilusión de clasificar y afirmó: "Fue un triunfo que disfrutamos mucho, hace varias fechas que no podíamos ganar de visitante. Pudimos sacar adelante el partido, estoy feliz por el gol que pude anotar y por esta victoria, que nos permite seguir con chances de clasificar al Reducido".

"Se vienen los últimos partidos, que son finales para nosotros. Sabemos que tenemos que sacar la mayoría de puntos posibles, hemos demostrado que tenemos un buen equipo y creemos en lo que podemos hacer en la cancha", cerró el goleador.

El gol de Matías Persia