Más del papelón de la Conmebol: un dirigente detenido y el mal momento de los jugadores

Alejandro Domínguez y Ramón Jesurún fueron por Conmebol a ver los estadios para la Copa América.

El incidente que involucró a Ramón Jesurún fue registrado cuando su yerno intentaba retirarlo del lugar mientras la situación escalaba, llegando a intercambiar golpes y generando la intervención de las autoridades.

El presidente de la federación y su hijo fueron detenidos, y aunque los motivos exactos del arresto aún no están claros el incidente agrega un nuevo nivel de controversia a una Copa América marcada por una organización a todas luces deficiente.

El insólito momento que vivieron los jugadores de la Selección argentina

Terminada la final circuló en las redes una imagen que refleja el caos que se vivió en la previa y en la misma aparecen Alexis Mac Allister, Nicolás González y Alejandro Garnacho, fuera del estadio intentando hacer ingresar a sus familiares.

La foto fue tomada a las 20.10 de Miami, cuando el partido ya debía estar jugándose e incluso los jugadores estaban con la misma ropa con la que habían hecho la entrada en calor, que luego debieron repetir ante la postergación del inicio.

El propio Mac Allister, después de los festejos, explicó la situación en el streaming de AFA Estudio: "Hay cosas que la gente no ve. Nosotros no somos de madera, nos afecta todo eso. Sentí mucho nerviosismo. Incluso el cuerpo técnico me miraba y me decía: '¿Estas bien?'. Fue una locura".