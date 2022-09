Ojeda-gol-Godoy-Cruz.jpg Martín Ojeda tiene como objetivo pelear el torneo y jugar una Copa internacional. Foto: Martín Pravata (UNO)

El volante tuvo un mano a mano con Ovación. Se lo ve ilusionado al jugador de Godoy Cruz, que a fuerza de triunfos, se va alejando de los promedios y piensa a lo grande en pelear el torneo y jugar una copa internacional. Está 5° en el torneo y en zona de Copa Sudamericana.

Todos hablan de Martín Ojeda, que estuvo a punto de irse hace algunos meses. Estuvo muy cerca de irse al Dinamo Zagreb y se quedó. Sobre su buen rendimiento, dijo: "La regularidad es fundamental y este último año la he encontrado. Desde que arranqué a jugar en primera la quise tener y ahora lo estoy logrando. En Godoy Cruz encontré mi lugar en el mundo y por eso me siento feliz. En este club he madurado y he crecido muchísimo".

"He mejorado en muchos aspectos. Me ayudó que nació mi hijo en Mendoza y he madurado el doble. Cuando las cosas no salen, no hay que bajar los brazos, hay que trabajar el doble, que lo bueno siempre va a venir", contó.

El talentoso jugador continuó diciendo: "Soy muy feliz en Godoy Cruz, lo disfruto mucho, sobre todo por el momento que está atravesando el equipo. Estamos teniendo un buen funcionamiento y eso es importante para pelear por objetivos importantes".

Con respecto a los goles, opinó: "Los goles que convierto los disfruto mucho. Me da mucha más alegría cuando ganamos y el equipo juega bien".

El Tincho piensa a lo grande

Sobre la posición que ocupa el Tomba, que está 5º en el torneo, declaró: "Es una linda posición la que tenemos, nos ilusionamos. Primero está pelear el descenso, pero como lo dije siempre, si nosotros pensamos en grande, si pensamos en salir campeones, lo de abajo va desapareciendo. Ojalá podamos clasificar a una Copa Libertadores o Sudamericana. Vamos paso a paso y tenemos los pies sobre la tierra".

El agradecimiento a los hinchas del Tomba

El ex jugador de Huracán y Racing se siente muy querido por los hinchas del Tomba: "Me siento muy agradecido por el cariño que me han brindado en todo este tiempo los hinchas de Godoy Cruz. Es algo muy lindo y cuando salgo a la cancha, trato de dar lo mejor para darle una alegría a ello,s que siempre están con nosotros".

"Godoy Cruz es una gran institución, tiene unas instalaciones que no tienen muchos equipos de primera. El día a día con mis compañeros es muy bueno, tenemos un grupo ganador", contó.

El jugador habló de su futuro, fue claro y manifestó: "Desde chico siempre fue vivir el día a día. Soy de disfrutar los momentos, obviamente que tengo objetivos a futuro. Quiero lograr los objetivos que me he propuesto en Godoy Cruz. Mi cabeza está puesta en este club, en todo lo que tenemos en juego, que es muy importante".

El oriundo de Gualeguaychú, reconoció: "Me llegan muchos mensajes, se sienten felices por el momento que estoy viviendo".