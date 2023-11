Martín Demichelis habló del amistoso que jugará River ante Independiente Rivadavia

Russo-Demichelis.jpg

"Está claro lo que fue el desarrollo del partido, hicimos grandísimos 44 minutos, sabiendo que los tiempos duran 45. Dominamos a un muy buen rival en un altísimo nivel”, agregó.

Tras la expulsión del mediocampista Enzo Pérez, el entrenador de River entendió que "se desvirtuó todo y Central, con sus jugadores de jerarquía, fue efectivo para aprovechar sus pocas posibilidades“.

“El fútbol está llenísimo de emociones y si algo me preocupaba en el entretiempo era que no tuviera impacto emocional el 1 a 1. Y tenemos la mala fortuna de hacernos un gol en contra en un córner mal defendido. Esta cancha es difícil para todos e imagínate con uno menos”, analizó el ex defensor central de la Selección Argentina.

“Seguramente ustedes habrán pedido que cambie los laterales, que cambie los volantes, que cambie los delanteros. A mí me gusta corregir desde el funcionamiento y no hacer cambios a lo loco, porque después el jugador se confunde“, arremetió hacia los periodistas.

“El rival nos hizo sentir la superioridad numérica. No hay que perder la humildad y la armonía que nosotros tenemos. Hay formas de perder y no nos puede marear que un equipo te llegue dos veces y te haga dos goles. Nunca está bueno perder, pero no es para preocuparse“, cerró.

Qué dijo Demichelis sobre el amistoso ante Independiente Rivadavia

Demichelis se refirió al amistoso del próximo viernes ante Independiente Rivadavia. Dos días antes el Millo se medirá con Colo Colo de Chile.

“Nos vienen bien estos amistosos para darle minutos a los que menos tienen. Es difícil que los que jueguen 90 en Chile puedan jugar en Mendoza, claro está. Llevaremos un plantel para afrontar los dos partidos acorde a la seriedad que merecen”, dijo.

La venta de entradas para Independiente Rivadavia vs. River

La venta de entradas se realiza de este lunes (13) en la página web venta.autoentradas.com desde las 12. Los precios de las entradas son $8.000 la popular, $14.000 la platea descubierta y $16.000 la cubierta.

El canje de la entrada virtual y el ticket físico (papel) tendrá diferenciados los puntos, según la parcialidad, el miércoles 15, jueves 16 y viernes 17, de 10 a 18.

Para los hinchas de la Lepra, el retiro y canje se hará en las boleterías del estadio Bautista Gargantini, en la Avenida Las Tipas s/n, Parque General San Martín.

Los simpatizante de River deberán hacer el intercambio en calle San Martín 898 de Ciudad (esquina Montevideo).