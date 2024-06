Mario Götze: la dura vida profesional del verdugo de la Selección argentina

En la temporada 2012/13, el destino quiso que el Dortmund se enfrentara en la final de la Champions League - en Wembley - a su clásico rival: el Bayern Münich. Este último se impuso con el gol definitorio de Robben ya sobre la hora, coronando campeón a Los Bávaros.

gotze2.jfif Götze era la estrella del Dortmund en sus inicios como jugador.

Tras este hecho, a las semanas se confirmó el fichaje de Götze al Münich, a cambio de 37 millones de euros. La noticia cayó pésimo entre los simpatizantes del Dortmund, que vieron como una traición la decisión del jugador. "Nunca olvidaré cómo un día vinieron 60 aficionados a nuestro entrenamiento solo para insultarme y amenazarme. Yo tenía 20 años y decidí irme al Bayern por motivos racionales", reveló Mario sobre su accionar de aquel momento. Luego aclararía: "Sólo después de haber tomado mucha distancia pude apreciar y entender estas reacciones".

Poco después de su ponderado arribo al clásico rival, Götze sería el protagonista de la peor de nuestras pesadillas. La historia conocida de la derrota en la final del Mundial de Brasil 2014 lo tendría al delantero en el foco, apagando las ilusiones en nuestras almas celestes y blancas.

gotze munich.jfif Götze también aludió a su relación con Guardiola en su paso por el Bayern Münich.

Con esta osadía y altas expectativas volvería a Alemania para continuar en la cima. Sin embargo, su paso por el Münich no fue lo que esperaba. Lejos de eso, un esperanzado Mario queriendo hacer crecer su carrera, terminó por llevarse la peor de las decepciones. La adaptación al equipo no fue como pensaba y tampoco lo fue el vínculo con su entrenador -en aquel entonces - Pep Guardiola. "Su tensión era enorme. Se notaba una clara diferencia en su comportamiento dependiendo de si estábamos a punto de jugar un partido de la Bundesliga o de la Champions. Eran dos personas diferentes".

Los problemas físicos y mentales comenzaron a surgir y generaron una catarata de consecuencias que el jugador no pudo controlar. "Si no jugaba dos partidos de titular, para mí era el fin del mundo. Después de quedarme en el banco, manejaba a mi casa y me ponía a correr durante dos horas", confesó. Las lesiones lo aquejaron constantemente hasta que, finalmente y luego de un paso poco feliz en Bayern, regresó a Borussia Dortmund en 2016.

En el retorno a casa, las patologías en su salud permanecieron. Un trastorno metabólico lo tuvo a maltraer un largo tiempo (se perdió más de 60 partidos). Hasta que en la temporada 2019/20 su contrato terminó y decidió no renovar. "Fue una señal de que le había exigido demasiado a mi cuerpo. No dejé que respirara, le exigía como si fuera un robot y no podía funcionar", contó Götze. En los inicios de la pandemia entonces se encontró en condición de libre y sin club.

"Mi contrato en Dortmund acababa de expirar, estalló el Covid y por primera vez en mi vida estuve sin club durante tres meses. Entonces mi hijo nació demasiado pronto y estuvo en la unidad de cuidados intensivos durante tres semanas. Después tuve una perspectiva completamente nueva: nada es más importante que que mi familia esté sana", comprendió en aquellos años.

gotze4.jfif Götze en su paso por el PSV.

El renacer de la carrera de Mario Götze

Luego de tres meses sin jugar, y tras escuchar algunas ofertas, en la vida de Götze apareció el PSV de Países Bajos para darle una nueva impronta a la carrera del jugador.

En su arribo, tuvo altas y bajas por sus lesiones pero en el club lo supieron esperar y darle confianza. Así es que, cuando logró agarrar continuidad, el equipo hizo usufructo de su buen pasar y ganó la Supercopa y la Copa de los Países Bajos, mientras que fue subcampeón de la Eredivisie 2021/22.

En junio de 2022, cambió de aire y llegó al Eintracht Frankfurt por 3 millones de euros. Ese mismo año, además fue convocado para el Mundial de Qatar 2022. El Eintracht Frankfurt hoy es su casa, a los 32 años, y disfruta de un buen presente.