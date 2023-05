Marcos Rojo vuelve a jugar en Boca tras siete meses de inactividad

Marcos Rojo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 12 de octubre de 2022, por lo que estuvo los últimos meses en recuperación para volver a las canchas.

A comienzos de mayo, el marcador central volvió a trabajar con sus compañeros en la etapa final de su rehabilitación y este miércoles competirá nuevamente para comenzar a sumar minutos con el objetivo de regresar pronto a la Primera.

"Lo llevaremos de a poco, hace muchísimo que no juega. De a poco irá sumando minutos, ojalá lo podamos tener lo más pronto posible", expresó Jorge Almirón días atrás sobre la situación del defensor.

Marcos Rojo, referente de Boca

Marcos Rojo había indicado al momento de lesionarse: "Serán siete u ocho meses, me lo voy a tomar con calma. Tratar de recuperarme bien para volver bien, porque me pasó la vez pasada con el Mundial, que yo me apuré para volver lo antes posible y después me costó mucho con las lesiones".

Boca y la Liga Profesional

Por la Liga Profesional, Boca recibirá este jueves a las 21.30 a Arsenal de Sarandí, por la 19ª fecha, mientras que el martes próximo, a las 21, será local frente a Colo Colo de Chile en un partido clave por la Copa Libertadores.

El Xeneize se ubica primero en su grupo con siete puntos junto a Deportivo Pereira, con mayor diferencia de goles, y el conjunto chileno aparece tercero con cinco, por lo que una victoria del equipo de Almirón lo clasificará a los octavos de final.