Marcos Rojo fue operado y Boca publicó el parte médico

boca rojo 1.jfif El plantel de Boca y su apoyo a Marcos Rojo antes de jugar con Newell's

La intervención estuvo a cargo del doctor Jorge Batista y se hizo en el Sanatorio de la Trinidad, en San Isidro, donde Rojo llegó temprano y acompañado de su esposa.

El defensor, de 32 años, iniciará ahora el largo proceso de recuperación que le demandará entre siete u ocho meses: se calcula que podría volver a practicar con sus compañeros en el segundo semestre de 2023.

Sus compañeros lo respaldaron en el último encuentro de Boca, que fue derrota con Newell's por 2 a 0, al salir al campo de juego con su camiseta y el número seis en la espalda. El propio jugador compartió las imágenes en sus redes sociales.

https://twitter.com/Tato_Aguilera/status/1581969968463167488 Marcos Rojo llegó con su familia al Sanatorio de la Trinidad donde será operado de la rotura de ligamentos cruzados en su la rodilla derecha. pic.twitter.com/g3hlUwZri3 — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) October 17, 2022

El propio marcador central había aclarado como afrontaría la rehabilitación: "Me lo voy a tomar con calma. No quiero hacer como la otra vez que me apuré por el Mundial para volver lo más rápido posible y sufrí varias lesiones por eso. Lo tomaré con calma para que se recupere bien la pierna".

La semana pasada, Marcos Rojo había contado: "Acabo de terminar los estudios. Me vio el doctor Batista y bueno, pasó lo que esperaba, era el cruzado. Se me rompió y bueno, a empezar la recuperación y esperar al lunes para la operación".

Sin embargo, el comunicado de Boca de este lunes indicó que la cirugía también incluyó los meniscos, aunque de todos modos eso no prolongará los tiempos normales de recuperación.