Marcelo Gallardo y el PSG están tramando cosas inesperadas

El director deportivo Luis Campos ya había hablado con el Muñeco semanas atrás y ahora lo volvió a hacer.

Marcelo Gallardo no es la única opción que maneja el PSG

De todos modos, Marcelo Gallardo no es la primera opción que tiene en carpeta el PSG.

Es que antes que él se encuentran el portugués Mourinho y el español Luis Enrique.

El primero de ellos conoce a Campos de sus pasos en Real Madrid, sumado a que su salida de Roma no sería una complicación.

A su vez, Luis Enrique está sin dirigir y su última etapa fue con la selección de España en el Mundial Qatar 2022, competencia en la que sufrió la eliminación contra Marruecos en octavos de final.

De ellos dos, el que corre con más ventaja es el español, pero eso no quita que Marcelo Gallardo no se sentara a conversar.

En PSG valoran su trabajo en Argentina, con una lógica basada en la dinámica europea, y su capacidad de potenciar a jóvenes que hoy están en grandes equipos como Julián Álvarez y Enzo Fernández, en Manchester City y Chelsea, respectivamente.

Un dato a favor para el Muñeco Gallardo es que vivió varios años en Francia, conoce al club porque jugó allí entre 2007 y 2008 tras su gran paso por el Mónaco, conoce el idioma y su cuerpo técnico estudió francés.

Marcelo Gallardo, sobre la idea de volver a dirigir

Marcelo Gallardo reconoció que tiene ganas de volver a dirigir pronto, aunque no en cualquier lugar, sino que en alguno que le haga "sentir algo".

"Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo. Necesito un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo ningún problema en continuar con lo que estoy haciendo ahora", reveló Marcelo Gallardo en diálogo con el medio The Athletic.

Asimismo, añadió: "Estuve completamente inmerso en el club durante ocho años y medio. Más que nada, he estado disfrutando la oportunidad de estar lejos del fútbol. Disfruté de mi tiempo, mi espacio, mis seres queridos, mis amigos, las cosas hermosas de la vida. Pude relajarme sin tener la cabeza enterrada en el trabajo".

"Tiene que haber un sentimiento. Tengo que saber en qué tipo de viaje me estoy embarcando. Después de eso, todo se reduce a los resultados; ningún entrenador puede escapar de eso. Sin embargo, al observar ciertas tendencias y cómo se están gestionando ciertos proyectos... si no encontrás algo con lo que realmente te identifiques, desde el principio, será muy difícil", destacó.

Posteriormente, Marcelo Gallardo dijo que las otras cosas que necesita en un equipo se pueden construir y añadió: "No descarto nada, pero ahora estoy en un momento de mi vida en el que (solo) daría la bienvenida a algo que marque esas casillas. De lo contrario, mantendré la calma y seguiré preparándome, esperando que llegue ese momento".