"Son rachas que suceden y se van potenciando, pero cuando se corte ya no se va a hablar más de eso. No es que no generamos situaciones, creamos, pero no siempre se pueden romper los partidos en los primeros minutos. Ojalá pasara eso, pero no ocurre", completó Gallardo.

Sobre la performance de su equipo en el Guillermo Laza, expresó: "Faltó el gol. Reconociendo las virtudes del rival en su cancha, tuvimos un partido controlado. Más que nada en el primer tiempo, donde tuvimos situaciones claras con una buena fluidez en el juego. Nos faltó el gol, no lo pudimos lograr".

"En el segundo tiempo, por el combate físico que propone Riestra, nos fuimos desgastando y no fluyó de la misma manera que en el primer tiempo", añadió el DT de River, conforme por lo realizado por sus dirigidos en cancha.

Marcelo Gallardo habló sobre la sequía de goles de River en los primeros tiempos.



Para finalizar, sentenció: "Nos faltó el gol para coronar lo bueno que hicimos en el primer tiempo. Lo hicimos bien, no nos llegaron salvo en jugadas de pelota parada".