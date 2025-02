Manejó un remis, mandó a River al descenso y asegura que quedó en la historia del fútbol argentino

Si bien pasó por Independiente, Racing, Banfield y Huracán, entre otros, quedó en la memoria popular por haber formado parte del plantel que se impuso ante el Millonario. Además, cuando tenía 21 años y quedó libre del Globo, se puso a manejar un remis para poder mantenerse mientras esperaba por otra oportunidad en el deporte.

“Si vos le preguntás a la gente que me reconoce dónde jugué, van a decir que siempre jugué en Belgrano. Me reconocen por eso”, reconoció el hombre de 45 años, quien actualmente se desempeña como DT de Social Atlético Televisión, equipo que juega en el Torneo Promocional de AFA.

El por entonces defensor de Belgrano, que fue el encargado de convertir el penal que posteriormente erró Mariano Pavone, recordó esa situación en la que su equipo estuvo al borde de quedar igualado en la serie.

"Después me terminan cobrando el penal a mí, con ese penal que no era, yo cubro para que no llegue la pelota y me cobran el penal a mi”, comenzó con su relato Tavio.

Belgrano 2011.jpg El festejo tras el penal errado por River ante Belgrano.

Posteriormente, el exjugador de Belgrano, completó: “Hay una imagen que salgo yo abrazando a Olave y siempre me pregunta qué le digo. Se nota, yo le digo, puteándolo sanamente ‘me salvaste, me salvaste hijo de puta, me salvaste’, porque me habían cobrado el penal a mí y yo me iba a sentir culpable si nos convertían. Yo le había dicho antes ‘salvame, salvame’, hablaba, Olave estaba tan enfocado que ni pelota me dio. Y la atajó, y voy y soy el primero que lo abrazo y le digo ‘me salvaste’, lo agarré con pelota y todo, y él me sacaba, me decía ‘no, qué hacés, está en juego la pelota'”.

Sobre lo que significó ese momento en la historia del fútbol argentino, Tavio expresó: "Fue algo histórico lo que hicimos y sabíamos que iba a quedar en la memoria de todos. Nos dimos cuentas al otro día, todos pensamos “mandamos el descenso a River, quedamos en la historia”. Yo, por lo menos, en lo personal pensaba eso. Todo pasa y se olvida. Esto no se olvida nunca más".