Macri reveló detalles de la convivencia con Bianchi y Riquelme en Boca

riquelme bianchi 1.jpg Mauricio Macri reveló detalles de la convivencia entre Juan Román Riquelme y Carlos Bianchi

Contradiciendo lo que siempre se mostró como una excelente relación entre el Virrey y Román, el ex Presidente de la Nación, señaló: "La convivencia con Riquelme, un jugador muchas veces desafiante y reacio a aceptar cualquier tipo de límites, fue un problema complejo para Bianchi. Fui testigo de varios desplantes del jugador hacia el técnico en los entrenamientos y en los viajes".

Además de decir que él mismo le dijo a Bianchi como debía afrontar la final de la Copa Libertadores ante el Palmeiras, Mauricio Macri no olvido sus roces con Juan Román Riquelme y sentenció: "Las mismas tensiones que provocó en su etapa como jugador, las vuelvo a ver en la actualidad, a partir de su transformación como dirigente".

macri riquelme 1.jpg Mauricio Macri y Juan Román Riquelme, cuando ya no convivían en Boca

La anécdota en la previa de la final con el Bayern Munich

"En la víspera de la final contra el Bayern Múnich en Tokio, Los jugadores estaban corriendo alrededor de la cancha. Todos menos Riquelme, que en lugar de recorrer el perímetro del campo de juego se esforzaba en correr menos y giraba, desganado, en la línea central. Román se acercóal técnico y al preparador físico Julio Santella, y lo escucho decir: 'Carlos, suficiente, ya está... no quiero seguir dando vueltas'. Bianchi hizo un gesto de fastidio, yo me hice el distraído y seguí pateando al arco. Para Carlos, un hombre muy estricto en cuanto a la disciplina y el esfuerzo igualitario, que un jugador quisiera imponer su propio entrenamiento era algo inadmisible", contó el ex dirigente xeneize.

macri riquelme 2.jpg

Carlos Bianchi dirigió a Boca de 1998 a 2001, retornó de 2003 a 2004 y luego, ya sin Macri, lo hizo de 2013 a 2014, acumulando 9 títulos, 4 locales y 5 internacionales.

Juan Román Riquelme jugó en Boca del 96 al 2002, retornó 2007 y luego estuvo de 2008 a 2014. De sus 11 campeonatos en Boca, 8 fueron bajo la presidencia de Mauricio Macri.