Luis Silba se fue con bronca tras la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Temperley

gimnasia 5.jpg El Lobo perdió ante Temperley de local y dejó pasar la chance de alcanzar al puntero Nueva Chicago. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El Tanque Luis Silba, post partido ante Temperley, dejó sus sensaciones de la caída de su equipo y aseguró: "La verdad que siento mucha tristeza por este resultado. hicimos un primer tiempo muy bueno, en el complemento por momentos jugamos muy bien y por algunas desconcentraciones perdimos el partido, tenemos que estar concentrados los noventa minutos". Al delantero se lo notó con bronca por la derrota sobre el final.

“Hay que tragar esta tristeza, pensar en lo que viene que es Brown de Adrogué. Tenemos que ir a buscar los tres puntos para seguir teniendo chances de llegar al primer puesto. "Hemos dejado pasar una oportunidad importante de poder ganar y alcanzar a Nueva Chicago. Mientras nos den los números vamos a ir por todo”, manifestó Silba.

Luis Silba le agradeció el apoyo y el afecto del hincha de Gimnasia y Esgrima

Luis Silba fue ovacionado por los simpatizantes de Lobo por su entrega y sacrificio. Sobre el cariño que recibió, afirmó: "La verdad que el cariño de los simpatizantes es muy importante, es una lástima que nos anularon dos goles. Lo mío es trabajo, constancia, sacrificio, y siempre voy aportar todo para el equipo".

Gimnasia Los hinchas de Gimnasia y Esgrima tuvieron una buena convocatoria. Foto: Axel Lloret

Con respecto al desempeño del árbitro Adrián Franklin, no quiso polemizar y opinó: "No me gusta hablar de los árbitros, son seres humanos".

La palabra de Luis Silba