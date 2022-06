Luis Daher se va de Huracán Las Heras y jugará en Argentino de Monte Maíz

Luis Daher Huracán horizontal.jpg El experimentado jugador se siente muy agradecido por todo lo que vivió en Huracán Las Heras Foto: gentileza Prensa Huracán Las Heras

El mediocampista, que tiene un gran recorrido en el fútbol, habló con Ovación, se refirió a su partida del club y manifestó: "Fue una decisión mía, me siento muy agradecido a los dirigentes, el cuerpo técnico, utileros, a toda la gente que colabora y que siempre me brindó tanto cariño. Siempre di todo por esta camiseta y me llevo lo mejor de esta gran institución".