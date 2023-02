Luciano Abecasis: "Ojalá podamos poner a Independiente Rivadavia en Primera"

►TE PUEDE INTERESAR: Cuándo debutará Independiente Rivadavia ante Aldosivi en la Primera Nacional 2023

Abecasis.jpg Lucho Abecasis estuvo cerca de venir al Tomba, pero le bajaron el pulgar. Foto: Independiente Rivadavia

Lucho confesó: "Estamos esperando nuestro segundo hijo con mi mujer y queríamos estar en un lugar donde nos sintiéramos cómodos. Tuve ofertas para ir a otros clubes, pero con mi señora decidimos volver a Mendoza y nos estamos adaptando al Mundo Independiente Rivadavia".

El ex Banfield continuó diciendo: "He encontrado gente muy comprometida en esta nueva gestión. Están muy cerca nuestro, me han recibido muy bien y hay un gran grupo humano. Ojalá podamos lograr el objetivo de poner a Independiente Rivadavia en Primera División".

Luciano Abecasis se refirió a Godoy Cruz

Luciano Abecasis aclaró: "Hablamos con la dirigencia de Godoy Cruz y por lo que me dijeron el entrenador no contaba conmigo en el proyecto. Independiente Rivadavia me brinda lo que yo andaba buscando en el plano futbolístico y en el ámbito familiar. Estoy muy agradecido a Independiente Rivadavia por haberme abierto las puertas".

Alex Arce firmó su contrato en Independiente Rivadavia

El delantero Alex Arce firmó este jueves su contrato en Independiente Rivadavia. El paraguayo fue la última incorporación del equipo que dirige Ever Demaldé.