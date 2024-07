Los festejos de Alejandro Garnacho tras su primer título con la Selección argentina

451075821_1214326592911267_2635202559783123456_n.jpg Alejandro Garnacho con su hijo, su novia y la Copa América ganada por la Selección argentina.

Tras celebrar en el campo de juego con su hijo Enzo, su esposa Eva quien indicó: "OTRO SUEÑO CUMPLIDOOO!!!!!! te amamos y admiramos papá!".

También acompañaron a Garnacho otros familiares entre los que su hermano Roberto señaló: "Campeones de América, gracias a todos los que bancan a Garna, los amo".

Garnacho con la celeste y blanca

Tras haber jugado para España en Sub 17, fue convocado para la Sub 20 de Argentina y en 2022 fue revelación y anotó el mejor gol del Torneo Maurice Revello, en Francia, con la Selección Sub 20, donde marcó 4 goles en 4 partido.

En la mayor debutó en 2023, tras haberse perdido un par de convocatorias por lesiones, y acumula 6 partidos sin tries

Alejandro Garnacho, a puro baile tras ganar la Copa América

En las redes sociales aparecieron videos de la intimidad de los festejos de la Selección argentina en lo que se pudo ver a Alejandro Garnacho bailando y celebrando con el resto de sus compañeros.

garnacho 5.jfif Garnacho con la Copa América.

Garnacho debutó en la Selección el año pasado, suma solo 6 partidos y en esta Copa América, en la que le tocó jugar poco, hizo su debut en una competencia oficial con la camiseta celeste y blanca.