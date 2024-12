Los emotivos mensajes de Racing y de Diego Milito para despedir a Lisandro López tras su retiro

Embed

El mensaje de Diego Milito para Lisandro López

Querido Licha: Este posteo, más que para despedirte, es para agradecerte por todo lo que nos diste a los hinchas de Racing. Sabés lo que te admiro y el cariño que siento por vos. Tuve la suerte de verte crecer, pero también tengo el honor de decir que sos uno de los mejores jugadores con los que jugué. Vestir juntos nuestra camiseta es una de las cosas que más disfruté en mi carrera.

Creo que esta foto en la cancha de Tigre representa todo lo que luchaste para ganar un título con nuestros colores. La alegría y la emoción de ese abrazo, tu felicidad por haber ganado un campeonato en Racing, las llevo bien guardadas en mi corazón.

Gracias por todo. Gracias por tu fútbol, pero sobre todo gracias por darnos tanto. Y como te dije siempre: tenés las puertas abiertas para cuando vos quieras.

Carta abierta de Racing Club a Lisandro López

Cuesta escribirte estas líneas. ¿Por dónde empezar, Licha? Si vos estás en el centro de mi historia y yo soy una parte de la tuya. Cierro los ojos y te veo corriendo como una fiera por la cancha uno del Predio Tita: la ilusión de un pibe del interior, el talento que asombra, ese gol que le arranca una sonrisa a Miguel Micó. Siempre me pregunté si ya imaginabas los momentos que íbamos a vivir juntos. Lo del 14 de junio de 2003 no me lo voy a olvidar jamás. Tu debut en casa, contra Vélez, con destellos que anticipaban la fiesta que vendría. Porque seamos sinceros: ¿cuántas personas son capaces de hacer en una cancha lo que hiciste vos infinidad de veces en el Cilindro? A nadie le asombró que cruzaras el charco. Yo te despedí con la tranquilidad de saber que nos íbamos a volver a ver.

¿Qué te puedo decir de lo que vino después? Nos prometimos dar la vuelta en las noches de insomnio. Te vi putear al mundo cuando se escapaba una chance. Pero seguiste. Así sos y así somos. Cuando me preguntan quién es Lisandro López, les cito lo que declaraste después de que nos eliminaran en la Libertadores de 2018: “Este campeonato es la única competencia que vamos a jugar y tenemos la obligación de ser campeones”. Y cumpliste, hermano. Te vi llorar en la barrera, en el último tiro libre, en la cancha de Tigre. ¿Cómo no ibas a llorar si respiraste ese sueño desde que te viniste a Buenos Aires?

Ojalá pudiéramos ganarle al tiempo. No se puede. Estamos más viejos y nos queremos tanto como aquel primer día. Te pudiste abrazar con tu gente, la que te adora, hace tres años. Ahora, con la emoción erizándome la piel, me atrevo a hablarte en nombre de todos. Gracias. Gracias toda la vida. Por tus goles, por tus alegrías, por tu talento. Pero, sobre todo, por tu amor a estos colores. Sos el rostro de muchos de nuestros días más felices.

Vení cuando quieras, Licha. Te vamos a estar esperando. A lo mejor, ni vos ni yo lo sabemos, pero todavía nos queda alguna página de gloria para escribir juntos.