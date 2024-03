Los barras del Deportivo Maipú apretaron al plantel.

Embed

Los barras pidieron ingresar a la cancha y les expresaron al equipo de calle Vergara su descontento por el momento que vive el conjunto maipucino, hubo algunos insultos, pero el hecho no pasó a mayores.

Hernán Sperdutti dio su versión sobre lo que pasó en la cancha del Deportivo Maipú

El presidente del Deportivo Maipú, Hernán Sperdutti, explicó en el programa Ovación 90 que se emite en Radio Nihuil lo que sucedió el jueves cuando un grupo de simpatizantes se reunieron con los jugadores en el estadio de calle Vergara y les pidieron explicaciones al plantel por este mal comienzo en el torneo de la Primera Nacional.

Hernán Sperdutti arrancó diciendo: "Primero que todo estuve en la práctica, como en la mayoría de los entrenamientos. Llegó un grupo de socios, de hinchas, de lo que le quieran llamar entre 15 o 20 personas, pidieron hablar con el plantel y los jugadores accedieron atener una charla"."Es lo que se ve en el video que pidieron más actitud, mostraron su descontento con la campaña que se viene realizando, habrá durado cinco minutos".

Luego continuó diciendo: "Después hablaron dos jugadores del Deportivo Maipù Montero y Prieto manifestándole que ellos son los primeros que quieren salir delante de esta situación. Esta reunión terminó con aplausos para que esto pueda salir a flote", agregó la máxima autoridad del club.

"No sé si tomarlo como un apriete, vinieron a manifestar su descontento. Estuve junto al cuerpo técnico y los jugadores. A nosotros como dirigentes nos recriminaron alguna contratación. Esta charla fue espontánea, si me preguntan a mí que pienso, no me gustan vivir estas situaciones. No me gusta que el Deportivo Maipú sea noticia por estos hechos que no le gusta a nadie”, afirmó.

El presidente del Deportivo Maipú cerró: "Nos hacemos cargo de este momento, estamos preocupados y ocupados para salir de esta racha negativa, tenemos una gran relación con el cuerpo técnico y los jugadores”.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Tras el partido ante Agropecuario, el DT Juan Manuel Sara no hizo la conferencia de prensa y ahora piensa en el próximo partido que será este sábado 16, a las 17.35, frente a All Boys, como visitante.

Los hinchas mostraron su descontento con el rendimiento del equipo que en el torneo pasado jugó la final por el segundo ascenso a primera con Deportivo Riestra y hoy está en el último lugar de la tabla.